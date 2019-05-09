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09.05.2019 10:27
Рубрика: Власть

МИД: Россия и Сирия продолжат борьбу с террористами в Идлибе

Текст: Иван Карташов

Российские и сирийские военные в координации с Турцией продолжат отвечать на вылазки террористов в сирийском Идлибе. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Сейчас речь идет о реакции на вылазки террористов в Идлибе. Мы сейчас реагируем совместно с правительственным войсками в ответ на вылазки террористов", - сказал Вершинин, слова которого приводит РИА Новости. Заместитель главы МИД также отметил, что предпринимаемые российскими и сирийскими военными действия совершаются в координации с турецкой стороной, так как связаны с реализацией меморандума от 17 сентября 2018 года.

Выступая перед журналистами, Вершинин также проинформировал, что на конец мая запланировано заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

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