МИД: Россия и Сирия продолжат борьбу с террористами в Идлибе

Российские и сирийские военные в координации с Турцией продолжат отвечать на вылазки террористов в сирийском Идлибе. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Сейчас речь идет о реакции на вылазки террористов в Идлибе. Мы сейчас реагируем совместно с правительственным войсками в ответ на вылазки террористов", - сказал Вершинин, слова которого приводит РИА Новости. Заместитель главы МИД также отметил, что предпринимаемые российскими и сирийскими военными действия совершаются в координации с турецкой стороной, так как связаны с реализацией меморандума от 17 сентября 2018 года.

Выступая перед журналистами, Вершинин также проинформировал, что на конец мая запланировано заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.