Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.

Инвалидов, а также лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, насчитывается более 75 тысяч. Жителей блокадного Ленинграда более 96,3 тысячи человек. Несовершеннолетних узников фашизма в живых осталось около 103,7 тысячи человек, при этом совершеннолетних - всего 144 человека. Самая многочисленная категория - труженики тыла. Их насчитывается 762,6 тысячи. Также в стране проживает 240,4 тысячи вдов инвалидов и участников войны.

Общий размер ежемесячного материального обеспечения ветерана составляет до 43,5 тысячи рублей, информирует Минтруд. Дополнительно ко Дню Победы ветераны получили выплату в размере 10 тысяч рублей.