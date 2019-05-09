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09.05.2019 23:23
Рубрика: В мире
Проект: День Победы

На Украине 700 тысяч человек приняли участие в акциях на День Победы

Текст: Александр Саможнев

На Украине около 700 тысяч человек приняли участие в акциях по случаю празднования Дня Победы, сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, по всей стране прошло в общей сложности более 1400 массовых мероприятий, наиболее масштабные из них состоялись в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье.

По данным правоохранителей, в целом наблюдалось снижение активности радикалов. Тем не менее зафиксировано два уголовных дела по статье "хулиганство". Одно из них касается нападения на участников марша "Бессмертный полк" под Кривым Рогом. Молодчики разбили камнями стекла автобусов, которые перевозили людей старшего поколения, женщин и детей из Днепра на памятное шествие в Кривой Рог. Затем скрылись с места происшествия. Полиция проводит расследование инцидента.

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Кроме того, зарегистрировано 33 происшествия по делу об использовании гражданами запрещенной на Украине символики. Речь, в том числе, идет о ношении георгиевской ленты.

В Киеве в памятной акции "Никто не забыт, ничто не забыто" (аналог "Бессмертного полка") приняли участие свыше двухсот тысяч человек, подсчитали организаторы. Власти пытаются перенести День Победы над фашистами на 8 мая, как в Европе, но киевляне доказывают, что праздничный день для них именно 9 Мая.

С портретом своего деда в колонне вместе со всеми прошел и основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. "Это праздник нашего народа. Мы не дадим переписать историю, унизить ветеранов, которые чувствуют себя морально обиженными. Правящая власть пытается убедить их, что они жили неправильно. Мы повсеместно будет с этим бороться", - заявил депутат Народной Рады.

Политик рассказал, что его родственник воевал в составе 4-го Украинского фронта, закончил войну в Праге, был тяжело ранен. Среди его наград - орден Красного Знамени и семь медалей. Ветераны и народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" возложили цветы к памятнику Вечной славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

В мире экс-СССР Украина День Победы
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