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09.05.2019 18:49
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Китая

В палате представителей американского конгресса 7 мая принят проект резолюции, связанный с китайским Тайванем. Это очередное опасное политическое действие американской стороны, направленное на грубое вмешательство во внутренние дела Китая, сдерживание мирного развития Китая, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Если американская сторона продолжит идти по ошибочному пути, то это причинит серьезный ущерб китайско-американскому сотрудничеству в ряде важных областей, поставит под серьезную угрозу мир и стабильность на берегах Тайваньского пролива. Поэтому китайская сторона решительно выступает против подобных действий американской стороны и обратилась с серьезным представлением к ней.

В январе 1979 года еще при американском президенте Джимми Картере между КНР и США официально установились дипотношения на уровне послов. В этом году исполняется 40 лет установлению китайско-американских дипотношений. В связи с этим мистер Картер опубликовал статью в газете "Вашингтон пост", в которой предупредил, что сегодня, когда двусторонние отношения между КНР и США оставляют желать много лучшего, любое неправильное понимание и решение, а также действия, не соответствующие тщательно разработанным нормам, обеих сторон могут привести к проблемам глобального масштаба. Политиканы-конгрессмены США должны понять, что любые авантюрные попытки давления на Китай путем вмешательства в тайваньскую проблему будут обречены на провал, так как янки совершают три ошибки. Во-первых, их действия окончательно нарушат основу для развития сотрудничества Китая и США. В сегодняшнем мире межгосударственные отношения должны соответствовать определенным принципам и нормам, являющимся основой для поддержания и развития двусторонних отношений. В палате представителей Конгресса США решили повысить статус так называемого закона об отношениях с Тайванем на статус закона об обеспечения Тайваня, пытаясь сформировать такие отношения военного сотрудничества с Тайванем, которые существуют только между суверенными государствами, что точно идет вразрез с принципом единого Китая, серьезно нарушает основные нормы международного права и международное обязательство американской стороны.

Во-вторых, Тайваньская проблема всегда оказывается в качестве козыря против китайской стороны, если только в китайско-американских отношениях происходят трудности и проблемы. Американская сторона должна понять, что подобным действиям не будет выхода. В-третьих, нестабильность ситуации на берегах тайваньского пролива причинит ущерб миру в регионе. Некоторые американские политиканы должны хорошо почитать статью мистера Картера, опубликованной в "Вашингтон пост", в которой было четко предупреждено, что неправильная трактовка тайваньской проблемы приведет к региональному конфликту, что, безусловно, негативно отразится на ситуации в АТР.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что Китай стремится к продвижению сотрудничества между державами, надеется на дружественное взаимодействие между ними, характеризующееся взаимным уважением и взаимным выигрышем за счет сотрудничества, отказом от конфронтации и противостояния. Китайско-американские отношения должны идти по пути координации, сотрудничества и стабильности. И американские политиканы не должны недооценить волю и решимость китайского народа в этом вопросе.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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