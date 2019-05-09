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09.05.2019 16:24
Рубрика: Общество

Исследование: ожирение взрослых приобретает масштаб эпидемии

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Во всем мире люди становятся все толще, с проблемой ожирения теперь знакомы даже в бедных странах. Доклад, опубликованный в журнале Nature, показывает масштаб этой проблемы: с 1985 по 2017 год средний индекс массы тела (ИМТ) увеличивается по всему миру.

Увеличение ИМТ составляет около 2 кг на квадратный метр - это соответствует от 5 до 6 кг на человека. (ИМТ - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста, выражается в массе на рост в квадрате).

Фото: iStock
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Особенность последнего времени заключается в том, что в сельских районах ИМТ растет быстрее, чем в городах. Ученые проанализировали более 112 миллионов данных из 2000 стран и пришли к неутешительному выводу: более половины глобального роста числа ИМТ наблюдается в сельской местности почти по всему миру.

В трех четвертях стран в 1985 году индекс массы тела горожанина был намного выше, чем у сельского жителя. Объяснение этому факту простое: люди в городах едят жирные, соленые и богатые сахаром продукты в большом количестве. К тому же, по сравнению с сельскими жителями, меньше двигаются и почти не заняты физическим трудом.

Но в последнее время ситуация кардинально изменилась: средний ИМТ в сельской местности увеличивается быстрее, чем в городе. Об этом говорят данные за последние 33 года: консорциум из более чем тысячи исследователей собрал и оценил данные более 112 миллионов взрослых почти со всех континентов планеты. Результат исследования: в среднем люди стали тяжелее на 5-6 килограммов. И особенно растет вес взрослых в сельской местности: теперь более половины статистического прироста веса приходится на сельское население.

Фото: pixabay.com
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В более бедных странах средний ИМТ у сельского жителя по-прежнему меньше, чем у городского, но разница тоже сократилась за этот период. А в таких странах как Бангладеш, Гондурас или Египет, увеличение веса более чем на 80 % характерно для людей из провинции.

Причины этого явления исследователи видят в следующем. Низкокачественные, нездоровые, богатые калориями продукты стали доступны даже в самых отдаленных деревнях многих регионов мира. Облегчили жизнь селянам инфраструктура и автоматизация сельского хозяйства, и это стало причиной снижения физической активности.

Статистика показывает, что ИМТ женщин рос больше, чем у мужчин. По мнению ученых, женщины в деревнях имеют более низкие доходы, не могут позволить себе качественную пищу и реже заботятся о своем здоровье.

Таким образом, сокращение разрыва в ИМТ между городскими жителями и сельскими в странах с низким и средним уровнем дохода говорит о том, что проблема ожирения приобретает глобальный масштаб.

Общество Здоровье Общество Наука
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