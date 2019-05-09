Парад в честь Дня Победы завершился в Москве

Центральным событием Дня Победы традиционно стал военный парад на Красной площади Москвы.

Он собрал в центре российской столицы более 13 тысяч военнослужащих и огромное количество зрителей. Почетные гости, главным образом фронтовики, наблюдали за прохождением войск и техники с трибун около мавзолея.

Командовал парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков, а принимал его министр обороны Сергей Шойгу. Вслед выносом на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы, объездом войск и выступления Верховного главнокомандующего Владимира Путина, по брусчатке промаршировали 35 парадных расчетов. Их составили из офицеров и солдат Вооруженных сил, представителей воинских частей различных силовых ведомств России, курсантов и слушателей военных училищ и академий, суворовцев и нахимовцев, воспитанников кадетских корпусов и ребят из всероссийского движения "Юнармия".

Примечательно, что будущие офицеры-десантники из Рязанского училища ВДВ, военнослужащие 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизий впервые прошли на параде Победы с новейшими автоматами АК-12. Их серийные поставки в войска начались в конце прошлого года после того, как автомат был утвержден заказчиками из Минобороны РФ как один из видов стрелкового оружия для боевой экипировки "Ратник". Эксперты утверждают, что АК-12 - автомат абсолютно нового уровня, надежный, с улучшенной эргономикой, отличными боевыми характеристиками. Известно, что в сравнении с АК-74 "двенадцатый" отличается повышенной точностью стрельбы. К нему могут крепиться штатные подствольные гранатометы ГП-25, ГП-30 и ГП-34.

Однако вернется к параду. Впервые в нем участвовал сводный батальон Московского университета МВД имени В. Кикотя, военнослужащие-женщины академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. Жукова из Твери и воспитанники кадетского корпуса Следственного комитета России имени Александра Невского. А еще в роту Почетного караула опять же впервые включили взвод девушек. "Женское войско" выделялось в общей массе военных особой праздничной формой, в том числе фуражками необычной формы - несколько лет назад такие мундиры специально разработали и пошили ко Дню Победы. Улыбчивые девчата в очередной раз доказали, что умеют ходить строевым шагом ничуть не хуже мужчин: они уверенно держали равнение в шеренгах и старательно тянули ногу.

На параде все еще раз убедились, что Россию не только есть кому защищать, но и чем защищать. Ведь из 132 единиц техники, которая прошла по Красной площади, основную часть составляли современные образцы. Причем кое-какие машины прежде в столь массовых мероприятиях никогда не участвовали. Например, министр обороны и командующий парадом проехали по брусчатке на кабриолетах Aurus - первых такого класса премиальных машинах российского бренда. Именно на таких авто сейчас возят президента страны. Известно, что Минобороны получило три подобных машины, которым присвоили номера 0001МО, 0002МО и 0003МО.

Длина каждого 6,6 метра, ширина более двух метров, высота 1,7 метра. В Aurus реализован уровень защиты, превышающий аналогичные параметры конкурирующих автомобилей. Лимузин оснащают системой "ЭРА ГЛОНАСС" и полным набором систем безопасности, включая функцию активной помощи водителю, адаптивный круиз-контроль, электронный контроль устойчивости и целый ряд важных систем - автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновения с пешеходами, распознавания дорожных знаков, отслеживания слепых зон и другие.

Еще во время тренировок к параду главком Салюков так отозвался о новом парадном кабриолете: "Машина в целом хорошая: стоять удобно, командовать тоже, звук хороший". Эти характеристики новая машина подтвердила и во время смотра войск 9 Мая.

Интересная деталь. Кабриолеты ЗиЛ-41041 АМГ, ранее участвовавшие в парадах Победы в Москве, тоже не ушли "в отставку". Их задействовали в праздничном военном смотре в Санкт-Петербурге. На этих машинах, движущихся со скоростью 17 км/ч, командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев и генерал-лейтенант Евгений Никифоров совершили объезд войск гарнизона и поздравили военнослужащих с Днем Победы.

Право возглавить парадную механизированную колонну досталось не перспективным броне- и колесным машинам, а лучшему танку Второй мировой войны Т-34. Вообще-то "тридцатьчетверки" россияне привыкли видеть на постаментах и в музеях. Они стали своеобразным символом Великой Победы. И лишь с недавних пор, когда знаменитый танк впервые за десятилетия вывели на кремлевскую брусчатку, многие наши граждане с удивлением узнали, что на армейских базах хранения до сих пор держат несколько Т-34. А в начале нынешнего года в Западном военном округе появился целый танковый батальон, состоящий из "тридцать четверок". 30 тяжелых бронемашин, переданных в дар России вооруженными силами Лаоса, вошли в состав легендарной 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, расположенной в подмосковном Наро-Фоминске.

Организовать грандиозный военный смотр 9 Мая - задача не просто ответственная, но и технически весьма сложная. Движение механизированной колонны по Красной площади рассчитывалось даже не по минутам - по секундам. Например, чтобы между проходом пеших "коробок" и техники не было заметного временного разрыва, отдельно установили скорость для людей и машин. Солдаты и офицеры маршировали по брусчатке со скоростью 5 километров в час, а механики - водители "привязали" стрелки спидометров своих машин к отметкам 12-13 км/ч.

Именно с таким темпом, жестко соблюдая интервал и дистанцию, на параде прошли бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1", а также "Тайфун-К" 4х4. Следом двигались боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-14 "Армата" и новейшие машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", танки Т-72БЗ с комплексом динамической защиты (именно такие представляют нашу армию на международных соревнованиях по танковому биатлону), боевые машины десанта БМД-4М и предназначенные для ВДВ бронетранспортеры БТР-МДМ.

Самоходную артиллерию на параде представляли 152-мм установки "Мста-С". Зрители аплодировали и маршу "правнуков" знаменитых "Катюш" - современных реактивных систем залпового огня "Смерч". Разумеется, не обошелся этот смотр без прохождения пусковых установок ракетных комплексов оперативно-тактического класса "Искандер-М". С интервалом в одну минуту они могут стрелять двумя боеприпасами, в том числе крылатой ракетой, и управлять ими на всем протяжении полета. По своей мощности вооружение "Искандера" эквивалентно ядерной бомбе. Что обычная, что крылатая ракета летят на расстояние более 300 километров и несут боевую нагрузку, не превышающую полтонны. Непредсказуемая траектория и невидимость для радаров, которую гарантирует технология "стелс", делает "Искандер" практически неуязвимым. Эксперты утверждают, что эта боевая техника незаменима для уничтожения всех существующих в мире противовоздушных и противоракетных систем, а также военных аэродромов, армейских центров управления и связи. Скрытно перемещаясь с места на место, комплекс неопознаваем для противника. К тому же мобильность позволяет внезапно наносить ракетный удар.

Росгвардия порадовала на параде зрителей своей современной штатной техникой, в том числе защищенными автомобилями "Патруль" и "Урал".

Но вот наступила очередь механизированных средств противовоздушной обороны - современных комплексов ПВО "Тор-М2", "Бук-М2", ракетно-пушечных "Панцирей-С" и, конечно же, известных на весь мир зенитных ракетных системам С-400 "Триумф".

Их трудно назвать чисто пэвэошным оружием. Наряду с уничтожением самолетов и вертолетов эти системы могут также обнаруживать и сбивать крылатые и оперативно-тактические ракеты на удалении до 400 километров. Уникальный вычислительный комплекс "четырехсотки" способен без участия человека определять тип и характер целей, выделять из них наиболее опасные. А использование нескольких видов боеприпасов делает его незаменимым при создании эшелонированной обороны. Но самое главное, что "Триумф" одинаково подходит как для решения задач ПВО, так и противоракетной обороны. Все эти преимущества были приняты во внимание, когда решался вопрос, какую систему вооружения необходимо поставить на боевое дежурство вокруг российской столицы и чем прикрывать наши самолеты в сирийском небе.

Замыкали механизированную колонну автономные пусковые установки самых грозных - стратегических ракетных комплексов "Ярс" и новейшие российские БТР "Бумеранг" с флагами видов Вооруженных сил. Картина, надо сказать, получилась очень зрелищной и внушительной.

До самой последней минуты сохранялась интрига с воздушной частью парада. Над Московой стояла низкая облачность, дул порывистый ветер, поэтому было непонятно, сможет ли в таких условиях безопасно пролететь над Красной площадью авиация. По сценарию праздника это должны были сделать экипажи 74 самолетов и вертолетов - по числу памятных лет. Планировалось, что истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортники и вертолеты, в том числе новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, пройдут над Красной площадью на высотах от 150 до 450 метров и в скоростном диапазоне от 200 до 550 километров в час. При этом летчики должны были соблюсти обязательное условие: их проход над центром Москвы должен был гарантировать абсолютную безопасность для находящихся под крылом или винтом зрителей.

Когда группе руководства полетами стало понятно, что с безопасностью из-за погодных условий могут возникнуть проблемы, от воздушного парада, к сожалению, пришлось отказаться. "В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена", - сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны.

Однако сам праздник это известие, конечно же, не испортило.

Финальную точку в параде поставил сводный военный оркестр, исполнивший марш "Прощание славянки".