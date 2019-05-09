Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

В 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне на параде в Москве официально состоялась премьера Aurus Senat в кузове "кабриолет". На новом автомобиле принял парад Победы министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. 7 мая Шойгу уже опробовал кабриолет Aurus Senat на генеральной репетиции парада.

О разработке преемника парадного ЗИЛа "Российская газета" сообщала в марте, а уже в апреле в Сети появились первые фото и видео прототипов Aurus Senat Cabrio в камуфляже, участвующих в репетиции парада Победы на Красной площади. 1 мая двухдверные автомобили продемонстрировали официально.

Новая модификация российских представительских автомобилей Aurus была создана специально для участия в военных парадах и торжеств. К слову, помимо кабриолета модельный ряд бренда Aurus вскоре может пополнится и купе.

До сих пор на Параде Победы использовались советские кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ, собранные в 2009 году на смену парадным фаэтонам ЗИЛ-41044 шинельного цвета.

Кстати говоря, кабриолет появится в свободной продаже. Использование кабриолетов для госчиновников точно не предполагается. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.

Aurus Senat Cabrio построен на базе Aurus Senat S600. Передняя часть "открытого" "Сената" полностью идентична одноименному седану, но все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения. Сбоку вместо четырех дверей у него две - они стали длиннее, чтобы упростить посадку пассажиров на задние сиденья. Для придания более стремительного силуэта дизайнеры подняли кабриолету плечевую линию и на 20 мм сократили дорожный просвет.

Кроме того, автомобиль получил мягкую складную крышу для защиты от непогоды, а в отделке интерьера применяются влагостойкие материалы, позволяющие проводить парады в дождь и снег. Также кабриолет оборудован поручнем в центре салона (для езды стоя) и стойкой с микрофонами - их расположение и стиль отрабатывались во ФГУП "НАМИ" на специальном макете.

Парадный Aurus глубоко унифицирован с седаном Aurus Senat S600. Применяется "Единая модульная платформа", гибридный силовая установка, а также 9-ступенчатый российский "автомат" KATE-R932 и постоянный полный привод (с муфтой подключения передней оси).

Напомним, Aurus разработан во ФГУП "НАМИ". Будет создана линейка премиальных автомобилей, в которую войдут: седан, лимузин (обычный и бронированный), минивэн, внедорожник, кабриолет, купе и "массовый кроссовер".

В 2019-2020 годах Aurus будут собирать на мощностях ФГУП "НАМИ" в Москве, они позволяют выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству автомобилей подключится завод Sollers в Елабуге, это позволит увеличить объемы их выпуска до 5000 единиц в год. Помимо российского рынка, автомобили Aurus будут поставлять и на экспорт.

Известно, что в "НАМИ" начали работать над новым проектом, так называемым "ЕМП-2". Пока его концепция только формулируется. Вслед за представительскими автомобилями планируется разработать более демократичную платформу, для автомобилей D-класса, гибридных и электрических. Первый вариант технического задания на "ЕМП-2" ожидается в июле, после этого можно будет говорить о коммерческих перспективах новой разработки.