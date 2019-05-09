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09.05.2019 16:17
Рубрика: Культура

После первых репетиций букмекеры ставят Сергея Лазарева на 2-е место

Текст: Александр Алексеев

Костюмированные репетиции начались на "Евровидении" еще 4 мая. Конечно, режиссеры, видеоинженеры, мастера по свету, спецэффектам, да и сами исполнители еще могут внести изменения. Но в целом, как будут выглядеть номера всех 41 участников, уже понятно.

Букмекеры вновь изменили список лидеров "Евровидения"-2019. Вот новые сводные данные от 10 ведущих букмекерских контор мира.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Сергей Лазарев рассказал про свое участие в "Евровидении"

По их мнению, главный претендент на победу - Динкан Лоуренс из Нидерландов (у него 25% на то, чтобы выиграть в Тель-Авиве).

Но песня Arcade - романтичная, атмосферная, с частными переходами на фальцет, впрочем, вряд ли так уж хороша?! Да и режиссура довольно стандартная: на возвышении, в собственном сопровождении на клавишных инструментах певец жалуется на судьбу и свою любимую. Страдает и мучается, немного напоказ, на темном, мрачноватом фоне…

Непонятно, что такого замечательного увидели в этом треке букмекеры (хотя уровень этого конкурса, признаемся, довольно средний и особенно ярких личностей здесь нет)... Но пока поверим их прогнозам.

Второе место, правда, со значительным отставанием, пока занимает Сергей Лазарев. Его номер с 8 отражающими зеркалами, всем тем, кто сумел проникнуть на репетицию, понравился. Кеативностью, необычностью, интересной режиссурой и спецэффектами…

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Сергей Лазарев провел первую репетицию на сцене Expo Tel Aviv

Но шансов на победу у "Крика" (так переводится название песни Scream) всего лишь 12 процентов.

Зато на второе место нашего участника поставили все эксперты, в том числе и самые влиятельные: из William Hill, Unibet, Sky Bet…

Третий, с незначительным отрывом, победитель фестиваля "Сан-Ремо" Махмуд, представляющий Италию. Далее интервалы еще меньше: Чингиз из Азербайджана - четвертый, с 8 процентами, а Джон Лундвик из Швеции - пятый (7 процентов)… Шестой - Лука Ханни из Швейцарии с очень притягательным, танцевальным и раскованным треком She Got Me, в котором органично соединились R&B и темпераментная арабская музыка.

Но, кажется, что Лазарева и Махмуда букмекеры пока все-таки недооценивают...

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение"-2019
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