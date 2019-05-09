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09.05.2019 14:47
Рубрика: В мире

Посол РФ: Народы Югославии внесли важный вклад в победу над фашизмом

Текст: Александр Борисов (Республика Сербская)
Фото: Александр Борисов/РГ Фото: Александр Борисов/РГ
Фото: Александр Борисов/РГ

9 мая, в День Великой Победы над фашизмом, в Республике Сербской под дружные крики "Ура!" и распевание военных песен "Бессмертные полки" прошли уже традиционно по улицам Баня-Луки и впервые - Восточного Сараево, показав всему миру лица тех, кто не покорился злу.

Торжественное шествие в Баня-Луке лично возглавила президент Республики Сербской Желька Цвиянович. Вместе с ней рука об руку шли глава Народной Скупщины Неделько Чубрилович, лидер партии "Объединенная Сербская" Ненад Стевандич, посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов, а также ветераны и их потомки, которые сформировали здесь "Бессмертный полк", неся портреты своих родных и близких, победивших фашизм.

По словам посла Петра Иванцова, проходящая в этом году в трех городах Боснии и Герцеговины (Баня-Лука, Восточное Сараево, Требине) акция "Бессмертный полк" призвана показать, что мы знаем наших героев, гордимся ими, помним их!

Фото: https://vk.com/surgut_aerobatic_team
Шествие "Бессмертного полка" впервые в России прошло в небе

"Сегодня мы отмечаем годовщину Великого праздника - Дня Победы, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Это Великий, прославленный подвигами обычных людей праздник. Это день памяти и скорби, день благодарности всем тем, кто сражался и отдал свои жизни на полях Второй мировой войны. Это наш общий праздник! Мы высоко ценим вклад народов Югославии в совместную борьбу против фашизма! Эта поистине народная борьба внесла важный вклад в нашу общую победу. Эта война не может быть забыта, сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто погиб во имя будущего и во имя жизни!"

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович обозначила неоценимый вклад свободолюбивого сербского народа в дело антифашисткой борьбы. "9 мая, празднуя День Победы, мы чтим память всех жертв антифашисткой борьбы, которые напоминают нам о том огромном зле, от которого пострадал весь мир", - указала она.

Свои поздравления по поводу Дня победы высказал и глава Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович, сообщивший, что "мы гордимся геройским участием сербского народа в антифашистской борьбе". "Наша обязанность и твердое намерение - защищать и оберегать истинные ценности антифашизма, как идеи свободы, а также поддерживать память о страданиях сербского народа, который внес в эту борьбу гораздо больше, чем кто-либо на Балканах", - сказал руководитель парламента.

Участники марша "Бессмертного полка" дали отпор националистам в Киеве

В своем обращении к гражданам председательствующий в Президиуме БиГ Милорад Додик назвал День победы самым значительным и светлым днем в истории человечества, когда был сломлен хребет фашизму и нацизму - крупнейшим идеологическим угрозам в истории. "Вторая мировая война - это мрачнейший период в истории человечества, в ходе которого жизни лишились свыше 50 миллионов человек. Отмечая День победы, мы отдаем дань памяти всем жертвам антифашистской борьбы, которые свои жизни положили для создания лучшего, более справедливого и толерантного человечества", - напомнил политик.

Следует отметить, что в Республике Сербской со стороны местных властей, стремящихся сохранить духовное, историко-культурное наследие и память о подвигах воинов-освободителей мира от фашизма, оказывается всестороннее содействие организации и проведению здесь "Бессмертных полков". Так, в четверг, 8 мая, аналогичная акция уже традиционно прошла в Требине.

Между тем

В 2019 году народное шествие "Бессмертный полк" пройдет в 110 странах и в 500 городах мира (в 2018 году - 97 стран и 430 городов). Впервые в истории в Нижнем Тагиле к колонне "фронтовиков" примкнет особое подразделение - "Бессмертный цех" - родственники тружеников тыла, которые пронесут портреты ветеранов, ковавших в годы Великой Отечественной победу в производственных цехах.

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