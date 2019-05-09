Президент Сербии поздравил Владимира Путина и россиян с Днем Победы

Сербский лидер Александр Вучич поздравил 9 мая российского президента Владимира Путина и россиян с Днем Победы.

"Уважаемый Президент Путин, дорогой Друг, - говорится в сообщении Александра Вучича. - Поздравляю Вас с Днем Победы, одной из самых ярких дат в истории человечества. Я поздравляю братский русский народ, который одержал великую победу во Второй мировой войне, демонстрируя вневременной патриотизм, героизм и жертвенность. Для меня большая честь, что сербский народ вместе с русскими и другими свободолюбивыми народами своим героизмом во Второй мировой войне обеспечил лучшее будущее для будущих поколений. Наша совместная борьба на стороне закона и справедливости обязывает нас с вечной благодарностью хранить память о каждом человеке, который погиб в благородной миссии за свободу, мир и независимость. Вот почему в этом году и в Сербии, и в России у нас с гордостью пройдут "Бессмертные полки". Я с гордостью вспоминаю свое участие в том прошлогоднем марше в Москве, когда мы вместе с Вами приняли участие в нем после великолепного парада на Красной площади".

Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина "за помощь России в защите независимости Сербии, ее государственных и национальных интересов, благодаря которой Вы и Ваша страна завоевали истинное доверие сербского народа". "Желаю, чтобы Вы со свойственной Вам большой мудростью и силой добивались успеха на столь ответственной должности, вели братский русский народ путем прогресса, - отметил президент Сербии. - В этой связи примите мои сердечные поздравления и выражение моего глубокого уважения к Вам".