Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
"Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов", - написал он в Twitter. По мнению Пушкова, ряженых следует поискать среди любезных сердцу уходящего главы Украины "участников факельных шествий и наследников дивизии СС "Галичина".
"Против "Бессмертного полка" он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт", - резюмировал парламентарий.
Напомним, накануне Петр Порошенко принял участие в акции памяти, приуроченной к годовщине окончания Второй мировой войны. В своей речи он сказал, что Украина выработала собственный сценарий празднования Дня Победы, отличный от российского и приближенный к европейскому. Порошенко также заявил, что "преодоление нацизма 74 года назад - это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру".
Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина». Против Бессмертного полка он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 мая 2019 г.