Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.

"Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов", - написал он в Twitter. По мнению Пушкова, ряженых следует поискать среди любезных сердцу уходящего главы Украины "участников факельных шествий и наследников дивизии СС "Галичина".

"Против "Бессмертного полка" он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт", - резюмировал парламентарий.

Напомним, накануне Петр Порошенко принял участие в акции памяти, приуроченной к годовщине окончания Второй мировой войны. В своей речи он сказал, что Украина выработала собственный сценарий празднования Дня Победы, отличный от российского и приближенный к европейскому. Порошенко также заявил, что "преодоление нацизма 74 года назад - это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру".