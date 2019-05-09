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09.05.2019 10:18
Рубрика: Власть

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"

Текст: Галина Мисливская

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.

"Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов", - написал он в Twitter. По мнению Пушкова, ряженых следует поискать среди любезных сердцу уходящего главы Украины "участников факельных шествий и наследников дивизии СС "Галичина".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Против "Бессмертного полка" он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт", - резюмировал парламентарий.

Напомним, накануне Петр Порошенко принял участие в акции памяти, приуроченной к годовщине окончания Второй мировой войны. В своей речи он сказал, что Украина выработала собственный сценарий празднования Дня Победы, отличный от российского и приближенный к европейскому. Порошенко также заявил, что "преодоление нацизма 74 года назад - это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру".

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