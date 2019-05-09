Путин получил послание Рухани

Президент России Владимир Путин вчера получил послание от президента Ирана Хасана Рухани.

Документ привез в Москву глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

О том, что послание было передано вчера, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ближайшее время беседа лидеров России и Ирана по теме ядерной сделки не запланирована, также сказал он.

Напомним, что Иран сообщил послам Великобритании, Франции, Германии, Китая и России о решении прекратить выполнение некоторых обязательств в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана дал 60 дней европейским странам на переговоры.