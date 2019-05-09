Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости

Президент России Владимир Путин направил президенту Израиля Реувену Ривлину и премьер-министру Биньямину Нетаньяху поздравительные телеграммы по случаю 71-й годовщины провозглашения независимости Государства Израиль. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Символично, что в этом году национальный праздник вашей страны совпадает с Днем Великой Победы, которая избавила мир от фашистской чумы и спасла еврейский народ от истребления", - отметил Путин.

Президент высоко оценил дружественный характер отношений России и Израиля. Глава государства уверен в развитии диалога и сотрудничества в различных сферах, партнерского взаимодействия в решении международных проблем.

Россия продолжит прилагать активные усилия в целях достижения справедливого всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, которое обеспечило бы безопасность и благополучное развитие Израиля, всех стран и народов региона, подчеркнул Путин.