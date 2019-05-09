Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата

После парада Победы президент почтил память погибших воинов. Глава государства возложил венок к могиле Неизвестного Солдата.

Владимир Путин прошел от Красной площади до Александровского сада и почтил память павших минутой молчания. А затем возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду.

В церемонии приняли участие ветераны, общественные деятели, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, руководство парламента, судов, лидеры партий и правительственные чиновники.

Перед этим президент пообщался с ветеранами, пожал каждому руку и поздравил с Днем Победы. "Успехов вам и дальнейших побед", - сказал один из фронтовиков. "Я восхищен вашей операцией с Крымом. Молодец", - похвалил другой.