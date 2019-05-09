Путин: Парад Победы прошел замечательно и без сбоев

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ход празднования Дня Победы в Москве.

По его мнению, парад Победы прошел замечательно и без сбоев, несмотря на то, что погода не позволила пролететь авиации. Однако безопасность важнее, подчеркнул глава государства.

"Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено нашей армии​​​. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации. Там нужно, по-моему, 400 метров видимости, а было всего 150. Поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости, и безопасность и летчиков, и тех людей, которые находятся на Земле, прежде всего", - сказал президент в эфире телеканала "Россия 24".

"А парад в целом, по-моему, прекрасен", - добавил он.