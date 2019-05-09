Собянин: Погиб талантливый журналист Сергей Доренко

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил информацию о смерти известного российского журналиста Сергея Доренко.

"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал градоначальник на своей странице в Twitter.

Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 мая 2019 г.

Напомним, сообщения о трагической смерти Сергея Доренко появились вечером 9 мая. По сообщениям СМИ, журналисту стало плохо во время поездки на мотоцикле по Садовому кольцу. Он потерял управление и попал в аварию.