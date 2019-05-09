Собянин присоединился к шествию "Бессмертного полка"

Мэр столицы Сергей Собянин присоединился к шествию "Бессметного полка" в центре Москвы - градоначальник встал в одну из колонн с портретом своего дяди Филиппа Собянина, который прошел Великую Отечественную войну.

На портрете также перечислены другие сыновья деда Сергея Собянина, которые воевали на фронте и работали в тылу. Всего в семье деда мэра столицы выросли пять сыновей, четверо из них сражались на фронте. Не был призван только младший сын, которому в 1941 году было 15 лет, он работал в тылу.

Шествие "Бессмертного полка" в Москве этом году проходит от станции метро "Динамо" на Ленинградском проспекте по прямой до Красной площади - длина маршрута составляет около 4,5 километра.

По пути следования колонн развернуты полевые кухни и точки общественного питания, волонтеры раздают людям воду. В прошлом году в "Бессмертном полку" в Москве прошло более миллиона человек, в этом году организаторы ожидают не меньше участников.

