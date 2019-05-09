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09.05.2019 15:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве началось шествие "Бессмертного полка"

Текст: Александр Мелешенко
В Москве началось шествие "Бессмертного полка" - колонны людей начали движение в районе станции метро "Динамо" на Ленинградском проспекте, маршрут шествия пролегает по прямой до Красной площади и составляет 4,5 километра.

Собираться участники акции начали еще с полудня - тысячи людей приходят с распечатанными фотографиями близких ветеранов и участников Великой Отечественной войны, чтобы принять участие в шествии.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Шествие Бессмертного полка в Москве: видеотрансляция

По пути следования колонн развернуты полевые кухни и точки общественного питания, волонтеры раздают людям воду. В прошлом году в "Бессмертном полку" в Москве прошло более миллиона человек, в этом году организаторы ожидают не меньше участников.

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