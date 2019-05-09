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09.05.2019 11:16
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Текст: Александр Мелешенко

Авиационную часть парада Победы, в рамках которой военные самолеты и вертолеты пролетают над Красной площадью, отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на министерство обороны.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

Причиной стала низкая и плотная облачность. "В связи со сложными метеоусловиями по маршруту пролета авиации в московском регионе авиационная часть парада отменена", - цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.

Напомним, в воздушной части парада должны были принять участие 74 самолета и вертолета оперативно-тактической‚ дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В рамках репетиций в начале мая они пролетали над Москвой.

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