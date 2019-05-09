На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Сахалинской области.

"Предположительно, мужчины находились в нетрезвом состоянии", - приводит агентство слова источника.

Грузовик опрокинулся через низкое ограждение моста через реку. Факт опрокидывания грузовика подтвердили агентству в диспетчерской службе Смирныховского района. Официальных данных о происшествии пока нет. Количество погибших не уточнено.