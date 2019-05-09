Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор

Известный пауэрлифтер Иван Савкин в День Победы установил новый рекорд России - сдвинул с места и отбуксировал на два метра трактор массой 18 тонн. До мирового рекорда приморскому силачу не хватило «всего» одной тонны. Прежний рекорд России – девять тонн.

- Свое достижение я посвящаю 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - рассказал Иван Савкин «РГ».

Свидетелями рекордных возможностей Ивана стали жители Октябрьского района Приморского края: событие произошло в районном центре - селе Покровка.

Силач Савкин - обладатель мирового рекорда по экстремальной буксировке транспортных средств. Он мастер спорта по жиму лежа, трижды герой Книги рекордов Гиннесса.