В Бурятии обнаружено тело федерального судьи

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по факту смерти федерального судьи в селе Турунтаево.

«8 мая 2019 года утром в гараже у здания Прибайкальского районного суда было обнаружено тело федерального судьи, который, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством», - говорится в сообщении ведомства.

Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия изъяла видеозапись, на которой видно, как вечером 7 мая 2019 года судья один вышел из здания суда, после чего зашел в гараж, где и остался.

«Никого из посторонних лиц в это время камеры видеонаблюдения рядом не зафиксировали», - рассказали в СУ СК России по Республике Бурятия.

Следственные действия продолжаются. Точные причины смерти мужчины и другие обстоятельства происшествия будут установлены после комплекса необходимых экспертиз.