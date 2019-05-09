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09.05.2019 07:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ряды "Бессмертного полка" встали сотни тысяч дальневосточников

Текст: Инесса Доценко
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

В Хабаровске после завершения парада войск Хабаровского гарнизона состоялась акция «Бессмертный полк». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в шествии с портретами своих родственников - участников войны, тружеников тыла, детей войны - приняло участие более 50 тысяч человек.

Во Владивостоке во время парада впервые прозвучал артиллерийский салют

Шествие колонны завершилось на площади Славы. Там состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Минутой молчания почтили хабаровчане память не вернувшихся с полей сражений воинов-дальневосточников.

Всего в районах краях в колоннах «Бессмертный полк» прошло больше 120 тысяч человек.

Во Владивостоке шествие объединило около 40 тысяч человек.Бессмертные полки» прошли во всех населенных пунктах Приморья. Самые многочисленные - в Находке, Уссурийске, Артеме, Фокино и других городах края.

На Чукотке в этом году в ряды "Бессмертного полка" встали свыше 6600 жителей округа.Самое многочисленное шествие состоялось в окружной столице. По сообщению правительства округа, портреты своих родственников-героев пронесли по улицам окружной столицы 2500 человек.

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