Во Владивостоке во время парада впервые прозвучал артиллерийский салют

В столице Приморья при исполнении Государственного гимна Российской Федерации во время военного парада в честь Дня Победы впервые прозвучал артиллерийский салют, который производился из салютных орудий на Корабельной набережной.

Праздничные мероприятия во Владивостоке начались в 9 часов местного времени с торжественного подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота. После приветственного слова командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца по центральной улице – Светланской - торжественным маршем прошли войска Владивостокского территориального гарнизона.

- В параде Победы приняли участие более 1700 человек, включая батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск. Также прошли парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Впервые в параде Победы принял участие парадный расчет военнослужащих-женщин, - рассказал «РГ» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, в параде были задействованы 53 единицы боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота: современные бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», комплексы ПВО «Оса» и береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и реактивные системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина пехоты БМП-2. Возглавил колонну военной техники легендарный танк Т-34.