Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии

Днем 9 мая в Дюртюлинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По его словам, ДТП произошло на 22 километре трассы Дюртюли-Бураево. По предварительным данным, 24-летний мужчина, управлявши ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в автомобиль LADA Priora. Судя по фото с места ЧП, обе машины от удара вылетели в кювет.

В результате столкновения водитель и один пассажир седьмой модели скончались на месте, еще один 17-летний пассажир госпитализирован. Кроме того, в больницу попали четыре человека, ехавшие в LADA Priora. Их состояние не уточняется.