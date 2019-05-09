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09.05.2019 10:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Казани чиновники стали питаться в школьных столовых на 69 рублей

Текст: Олег Корякин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необычная проверка качества школьного питания началась в Казани. В течение мая в столовые общеобразовательных учреждений без предупреждения приходят представители городских властей и заказывают там стандартный обед. В столице Татарстана он стоит 69 рублей.

Напомним, с таким предложением еще в апреле выступил мэр Казани Ильсур Метшин на большом совещании, посвященном школьному питанию.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Он поручил сформировать группу из сотрудников Исполкома города и депутатов Казанской гордумы, которые лично будут анализировать меню столовых. По мнению градоначальника это позволит выявить проблемы школьного общепита и за время летних каникул устранить их. В пресс-службе мэрии Казани "РГ" подтвердили, что чиновники уже приступили к своей необычной миссии. Итоги проверки будут озвучены в конце мая.

Справка "РГ"

В 2006 году в Казани разработали муниципальную программу "Здоровое питание детям". Был создан единый оператор для школ - Департамент социального питания и продовольствия. В результате горячие обеды по единой цене стали получать более 80 процентов школьников. Из них 18 процентов - льготники. Они питаются бесплатно за счет финансирования из бюджета Казани.

Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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