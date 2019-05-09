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09.05.2019 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саранске акция "Бессмертный полк" собрала 30 000 человек

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Народная акция "Бессмертный полк", состоявшаяся в День Победы в столице Мордовии, выдалась самой массовой за все годы: участниками памятного шествия стали 30 000 жителей города. В районах республики акция собрала 36 000 человек.

В Саранске шествие прошло традиционным маршрутом - от площади Стратонавтов у вокзала до монумента у Вечного огня на площади Победы. Среди потомков героев-победителей шел и глава Мордовии Владимир Волков с портретом отца. В мае 1942 года в боях под городом Изюм Дмитрий Алексеевич Волков получил тяжелое ранение в ногу. Вернувшись в родное село Красная Подгора, работал в колхозе и лесничестве.

Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости
Триумф Великой Победы чествуют участники "Бессмертного полка"

Защищать родину в годы Великой Отечественной ушли 246 000 жителей Мордовии. Половина из них не вернулись назад.

- В 1941-м я пошел в первый класс. Помню, как в воскресенье 22 июня отец - Антон Ильич его звали - поехал на ярмарку в Ромоданово купить мне ботинки к школе. Вернулся грустный и сказал, что началась война, - рассказал участник шествия Александр Томилин. - Папа был плотником, сначала его забрали строить Сурский рубеж, перед Рождеством приехал ненадолго домой, а потом отправился на фронт. Больше я его не видел. А через год призвали старшего брата. Его ранило разрывной пулей, вернулся на костылях в 19 лет. В нашей деревне была школа-четырехлетка, потом я ходил на учебу в соседнее село Трофимовщина. Помню, свежим солнечным утро девятого мая иду в школу, а навстречу - почтальон. Он и сказал мне, что война кончилась. В тот день у нас отменили занятия.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Юге России акция "Бессмертный полк" собрала 827 тысяч человек

Вместе со взрослыми в колоннах "Бессмертного полка" шли дети.

- Это мой прадед Рузанов Иван Андреевич, он родился в 1916 году, погиб в 1943-м под Ленинградом, - показал на портрет саранский школьник Денис Рузанов. - Он служил в воздушно-десантных войсках и был младшим командиром. Мне рассказывала о нем моя бабушка. И я решил прийти на "Бессмертный полк", потому что очень горжусь им.

Многие из участников шествия до сих пор не теряют надежды узнать судьбу своих близких, пропавших без вести.

- Я родился в военное время и отца почти не помню: он ушел на фронт и погиб в Белоруссии, - поделился Александр Саулин. - Скоро я вновь собираюсь навестить место его захоронения. А вот два моих дяди - Григорий и Михаил Широковы - пропали без вести. Обратился к поисковикам, чтобы они помогли мне отыскать их следы.

Фото: Павел Кононов
В архангельском "Бессмертном полку" прошла рота Северных конвоев

Подать запрос волонтерам о розыске фронтовиков в этот день можно было прямо у стен Мемориального музея военного и трудового подвига РМ.

- Мы ведем эту работу несколько десятилетий, установили судьбы уже более 6000 солдат, - пояснил директор музея - основатель и руководителя Молодежного патриотического объединения "Поиск" Николай Кручинкин. - На полях сражений Великой Отечественной погибли более 134 тысяч жителей Мордовии, из них процентов 70 - без вести пропавших: в это число входят и те, чьи родные получили похоронку с известием, что солдат убит в бою, но время и место гибели все эти годы оставались неизвестными. Почти в половине случаев нам удается восстановить судьбу героя. В последние годы эта задача значительно облегчилась - благодаря тому, что многие документы рассекречены.

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