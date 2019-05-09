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09.05.2019 19:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура нашла нарушения при тушении нацпарка в Иркутской области

Несвоевременное тушение пожара и несогласованность уполномоченных органов привели к распространению огня на территории Прибайкальского национального парка. Об этом сообщила пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

По данным ведомства, возгорание, возникшее на территории лесничества 7 мая, начали тушить несвоевременно. Из-за промедления экстренных служб и сильного ветра, установившегося в районе, пламя перешло на особо охраняемую природную зону, а площадь возгорания существенно разрослась.

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В надзорном органе подчеркнули, что также не были приняты своевременные меры по наращиванию пожарной группировки после возникновения очага. Это, в свою очередь, создало угрозу поселку Большое Голоустное, расположенному на берегу озера Байкал. 

Проверяющие пришли к выводу, что данные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении сотрудниками областного министерства лесного комплекса обязанностей по охране лесов от пожаров. Кроме того, прокуратура усмотрела в сложившейся ситуации и вину сотрудников парка "Заповедное Прибайкалье" - противопожарные меры, принятые ими, признаны некачественными. Прокуратура направила представления о принятии мер по незамедлительной стабилизации ситуации. Кроме того, в ведомстве настаивают на привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации "Заповедное Прибайкалье", площадь пожара в национальной парке увеличилась с 1100 га до 1250 га. Для ликвидации огня на месте ЧП работает вертолет Ми-8 с возможностью сброса воды.

Напомним, на территории Иркутской области бушует несколько очагов крупных лесных пожаров. Как ранее сообщала "РГ", общая площадь действующих возгораний на утро 9 мая составляла 12,4 тысячи гектаров. На борьбу с огнем брошена группировка из 974 человек и 313 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Лесные пожары
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