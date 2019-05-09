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09.05.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской водитель сбил пять человек, перепутав педали

Текст: Дмитрий Лапин (Иркутск)

В поселке Мамоны, неподалеку от Иркутска,  автомобиль Toyota под управлением местного жителя въехала в группу людей. Пять человек получили травмы - серьезные, но, к счастью, не опасные для жизни. Некоторым понадобилась госпитализация. Детей среди пострадавших нет.

На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Как сообщает ТАСС, происшествие  носит не криминальный и не террористический характер - произошел несчастный случай. Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза. Селектор АКПП в этот момент был в положении заднего хода - машина рванула назад и врезалась в другой автомобиль. Виновник ДТП растерялся, переключил селектор и вновь нажал на газ. Впереди машины, на площади, собирались люди на шествие "Бессмертного полка", пятеро из них иномарка и сбила.

По информации сотрудников пресс-службы  ГУ МВД по Иркутской области,  сейчас виновник дает показания полицейским и проходит медицинское освидетельствование.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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