В Иркутской водитель сбил пять человек, перепутав педали

В поселке Мамоны, неподалеку от Иркутска, автомобиль Toyota под управлением местного жителя въехала в группу людей. Пять человек получили травмы - серьезные, но, к счастью, не опасные для жизни. Некоторым понадобилась госпитализация. Детей среди пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС, происшествие носит не криминальный и не террористический характер - произошел несчастный случай. Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза. Селектор АКПП в этот момент был в положении заднего хода - машина рванула назад и врезалась в другой автомобиль. Виновник ДТП растерялся, переключил селектор и вновь нажал на газ. Впереди машины, на площади, собирались люди на шествие "Бессмертного полка", пятеро из них иномарка и сбила.

По информации сотрудников пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, сейчас виновник дает показания полицейским и проходит медицинское освидетельствование.