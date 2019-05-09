Больше миллиона человек прошли в "Бессмертном полку" в Петербурге

В Петербурге свыше одного миллиона 180 тысяч человек прошли по Невскому проспекту в составе "Бессмертного полка", сообщили "Российской газете" в Смольном.

Колонна участников начала строиться еще за час до начала шествия у площади Александра Невского. Учитывая масштаб акции, в прошлом году число участников "Бессмертного полка", в городе заранее перекрыли Невский проспект, а все расположенные вблизи станции метро работали только на выход.

Многие участники акции приехали в центр города еще с утра. Их можно было узнать по штендерам.

Колонна двинулась от площади Восстания в сторону Дворцовой. Сотни тысяч людей несли портреты своих отцов, дедов, прадедов, матерей и бабушек. У многих в руках были флаги.

Шествие проходило под песни военных лет, доносящихся из репродукторов. Также на Невском на более ли менее широких тротуарах появились импровизированные музыкальные площадки.

К 16.00 многие участников шествия дошли до Дворцовой площади, где начался концерт, посвященный Дню Победы. Официально акция к этому времени должна была уже закончиться. Но по Невскому проспекту до сих пор идут люди с портретами своих близких.