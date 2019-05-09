На Дворцовой площади Петербурга прошел Парад Победы

Свыше 4,5 тысяч офицеров и солдат Западного военного округа и курсантов военных вузов и училищ прошли торжественным маршем на Параде Победы на Дворцовой площади Петербурга.

Механизированную колону возглавил легендарный танк Т-34 30-й отдельной танковой бригады, которая первой прорвала кольцо блокады Ленинграда. Десятки тысяч петербуржцев и гостей города, которые пришли на парад, встречали появление Т-34 аплодисментами.

По Дворцовой площади проехали машины пехоты - БМП, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ" и "Тайфун". Это уникальная техника. Так, модуль новейших бронеавтомобилей "Тайфун" рассчитан на 16 человек и способен выдержать детонацию взрывного устройства до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Самой зрелищной частью парада стал полет авиации. Над Дворцовой площадью пролетели транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8, военно-транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-124.

Петербуржцы смогли увидеть всепогодные самолеты-разведчики Су-24 м Су-23. А завершил парадный строй российский тактический истребитель-бомбардировщик Су-34.

Парад Победы в Петербурге открыл серию торжественных мероприятий в Северной столице, посвященных 9 мая. В 12.00 на Петропавловской крепости прозвучит полуденный выстрел в память о защитниках Отечества, в 16.00 по Невскому проспекту пройдет колонна "Бессмертного полка". А в 22.00 у Петропавловской крепости начнется салют.