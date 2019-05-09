Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми

В Новгородской области Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых в поселке Крестцы дерево упало на батут. На аттракционе в этот момент находилось пятеро детей.

Как сообщают в региональном СК, пострадал трехлетний ребенок. С травмой головы мальчик госпитализирован в больницу Великого Новгорода.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления по статье 238 "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, дерево упало из-за ветра. Но следователи выясняют, было ли дерево больным или старым и знали ли об этом коммунальные службы. Также сотрудники СК выяснят, мог ли предприниматель, владеющий батутом выбрать для своего аттракциона более безопасную площадку.