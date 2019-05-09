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09.05.2019 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Новгородской области Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых в поселке Крестцы дерево упало на батут. На аттракционе в этот момент находилось пятеро детей.

Как сообщают в региональном СК, пострадал трехлетний ребенок. С травмой головы мальчик госпитализирован в больницу Великого Новгорода.

В Кургане девочка получила травму головы, катаясь на аттракционе

Доследственная проверка проводится по признакам преступления по статье 238 "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительным данным, дерево упало из-за ветра. Но следователи выясняют, было ли дерево больным или старым и знали ли об этом коммунальные службы. Также сотрудники СК выяснят, мог ли предприниматель, владеющий батутом выбрать для своего аттракциона более безопасную площадку.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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