Погибшую в 1942 году подлодку Щ-302 впервые показали на видео

Экспедиция российской разведывательно-водолазной команды в рамках проекта "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила в Финском заливе советскую подводную лодку Щ-302 "Окунь". Она подорвалась на мине в 1942 году. Ее останки на дне моря впервые показали на видео.

"РГ" уже писала о том, что субмарину обнаружили в районе острова Большой Тютерс. Как рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов, Щ-302 подорвалась на противолодочной мине. На борту были 37 членов экипажа. Все они погибли.

В свой последний поход субмарина вышла 10 октября 1942 года. До острова Лавенсари лодка шла вместе с Щ-311, канонерской лодкой "Москва" и в сопровождении тральщиков. Из-за плохой погоды корабли укрылись в близлежащей бухте. А Щ-302 не заметила подаваемых сигналов и продолжала путь в море. Она подорвалась на немецкой мине.

Советскую дизель-элетрическую торпедную подлодку Щ-302 "Окунь" спустили на воду 5 ноября 1931 года. Она патрулировала Финский залив. В 1940-1941 годах прошла капитальный ремонт и модернизацию. Порт приписки - Кронштадт. Вооружение - артиллерийское и торпедо-минное.