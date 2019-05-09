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09.05.2019 09:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сооснователь движения "Бессмертный полк" обратился к школьникам из Киргизии

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Сооснователь и сопредседатель движения "Бессмертный полк" Сергей Колотовкин записал специальное видеообращение для делегации школьников из Бишкека и Нарына, прибывших в Петербург в рамках "Школьного проекта", организованного "Российской газетой".

Сергей Колотовкин обратился к киргизским ребятам из Томска, того самого города, где в 2012 году "Бессмертный полк" впервые вышел на улицы.

- Хочу поздравить вас с великим днем, Днем Победы! Я уверен, что этот день одинаково близок, волнующ и радостен как для жителей России, так и для жителей Кыргыстана. Кстати, ровно через год после первого выхода "Бессмертного полка" в Томске, в мае 2013 года, к нашему движению присоединились жители города Ош. Потом был Бишкек и другие населенные пункты вашей страны. И это показывает - насколько важна и близка память о Великой Отечественной войне, о том, какой вклад в Победу внесли наши с вами родные.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Мне часто задают вопрос, почему именно "Бессмертный полк" вызвал такой интерес, почему с каждым годом на улицы выходит все больше и больше людей. Ответ очень простой. Это история не придумывалась, она шла от самого сердца, она - про наших с вами дедов и прадедов. Не про абстрактную память или патриотизм, а про наших близких.

В этот день мы вспоминаем конкретных людей, на долю которых выпало очень много. И это самое важное, когда мы начинаем смотреть на исторические события не через призму учебников, хороших фильмов или красивых песен, а вспоминая в этот день своих близких, понимая, что война прошлась и по их судьбам. Именно тогда рождается личное отношение к этому празднику, - отметил Колотовкин и предложил ребятам начать поиски забытых страниц истории своей семьи. - Достаньте семейные альбомы, задайте вопросы своим родителям. Если они не сумеют ответить - поищите в интернете или у поисковиков. Я знаю, что 9 мая вы пойдете в "Бессмертном полку" в России. Но пусть это станет традицией и когда вы вернетесь в свою страну. Личной традицией, семейной. Достаньте в этот день портреты своих дедов или бабушек, ведь в "Бессмертном полку" место не только тем, кто воевал, но и тем, кто трудился в тылу. А если не сможете в этот день пойти в "Бессмертный полк", просто поставьте эти портреты на видное место и вспомните своих родных. Это будет правильно. С праздником вас! Здоровья вам, мира и всего доброго!

9 мая учащиеся и педагоги гимназии №2 имени Валерия Чкалова из Нарына и школы Святого Равноапостольного великого князя Владимира при Свято-Воскресенском кафедральном соборе из Бишкека вместе с журналистами "Российской газеты" и своими товарищами из гатчинской школы № 9 пройдут в составе колонны "Бессмертного полка" по Невскому проспекту.

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