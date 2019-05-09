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09.05.2019 18:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В архангельском "Бессмертном полку" прошла рота Северных конвоев

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: Павел Кононов Фото: Павел Кононов
Фото: Павел Кононов

В столице Поморья акция "Бессмертный полк" стала рекордной по числу участников - 25 тысяч человек. В общем строю прошла отдельная вторая рота участников Северных конвоев, а в четвертой несли портреты своих близких гости из Республики Сербия - делегация автономного края Воеводина.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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В годы Великой Отечественной Архангельск принимал караваны судов с грузами по ленд-лизу из стран-участниц антигитлеровской коалиции. Рота Северных конвоев впервые была сформирована в 2017 году по инициативе "Российской газеты". Журналисты издания обратились к губернатору Игорю Орлову с просьбой продолжить традиции морского боевого братства в "Бессмертном полку", и глава региона предложил организовать в нем отдельную колонну для полярных конвоев.

С тех пор число ее участников - родственников героических моряков - растет год от года. В строю идут и курсанты Арктического морского института, выпускники которого также, рискуя жизнью, под бомбежками проводили караваны с грузом от союзников.

Среди многочисленных штандартов был и портрет известного участника Северных конвоев - механика Федора Брилина.

- Наш Федор Васильевич - легендарная личность, - рассказывает родственник моряка Алексей Ануфриев. - Он воевал еще в испанскую, был захвачен в плен, участвовал в Северных конвоях на пароходе "Енисей". В 1942-ом у полуострова Рыбачий судно попало под обстрел и стало тонуть. Но благодаря старшему механику и всей машинной команде "Енисей" удалось спасти. Имя фронтовика носит судно Северного морского пароходства - "Механик Брилин".

С Федора Васильевича началась морская династия: сыновья и внук, которого назвали в честь героического деда, тоже связали свою жизнь с морем.

Архангелогородка Татьяна Мукомол держит в руках штандарт с портретом своего отца - Виктора Николаевича Морева. Его поколение, рожденное в 1927-м, ушло на фронт совсем юным уже под конец войны. В 1944 году Виктор оказался на Соловках, где в то же время в школе юнг учился легендарный оперный певец Борис Штоколов.

- Папа вспоминал, что уже тогда Штоколов восхитительно пел. Отец служил сигнальщиком, они с товарищами обезвреживали мины. А потом он воевал на Дальнем Востоке, - поведала его дочь.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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А четвертую роту архангельского "Бессмертного полка" пополнила зарубежная делегация автономного края Воеводина Республики Сербия. Вместе с архангелогородцами гости распевали "Катюшу" под гармонь.

- Для нас большая честь отмечать этот день вместе с вами, - сказал председатель автономного края Воеводина Игорь Мирович. - Это была крупнейшая победа в истории человечества, победа добра и свободы. Вместе с бойцами Красной Армии за освобождение своей родины сражались и наши воины. Они стали частью "Бессмертного полка", в ряды которого мы встали в Архангельске. Такие же колонны в этот день идут и по городам Сербии. Великая победа навечно сплотила наши народы, и мы низко кланяемся тем, кто ее принес.

Шествие в Архангельске завершилось совместным исполнением "Дня Победы". Всего в общем "Бессмертном полку" Поморья прошли 69 тысяч человек - на 14 тысяч больше, чем год назад.

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