В Петербурге появится сквер в память о Полярных конвоях

В Петербурге в честь Полярных конвоев назовут сквер у дома по Большому Смоленскому проспекту, 36. Там находится памятник морякам полярных конвоев 1941-1945 годов. Также в Петербурге ведется работа по созданию музея, посвященного отрядам, обеспечивавшим проход судов, которые доставляли продукцию по ленд-лизу через Норвежское и Баренцево моря.

Как сообщил директор фонда сохранения исторической памяти "Международный центр Полярных конвоев" Владимир Соломонов, открытие музея и сквера запланировано на 2020 год, когда будет отмечаться 79-я годовщина прибытия из Исландии в Архангельск корабля "Дервиш", это было первое судно, которое сопровождал союзный конвой.

Полярные конвои осуществляли проводку судов в тяжелейших условиях. Суровый климат северных морей сам по себе делал доставку грузов титанически сложной задачей. Но суда подвергались бомбардировкам противника, также корабли периодически пытались захватить. Моряки полярных конвоев каждый день рисковали жизнями, но осуществляли проводку грузов, которые были так необходимы.

Всего с августа 1941 года по май 1945 года в СССР через Мурманск и Архангельск через Полярные конвои было доставлено свыше 22 тысяч самолетов, 13 тысяч танков, 639 кораблей, а также продукты, оружие, одежда. Общая сумма грузов превысила 2 миллиарда долларов. Продукция по ленд-лизу обеспечила порядка 12 процентов от всех потребностей фронта и тыла.

В 2017-м году потомки участников северных конвоев впервые пронесли фотографии своих предков в колонне "Бессмертного полка" в Архангельске. В прошлом году портреты тех, кто проводил грузы по северным морям, пронесли на акции в Петербурге.

Сегодня потомки участников тех событий вновь выйдут на Невский проспект в составе колонны "Бессмертного полка".