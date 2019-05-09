В Петербурге скончался фотокорреспондент "РГ" Владимир Бертов

В Петербурге на 58-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался внештатный фотокорреспондент "Российской газеты" Владимир Бертов.

Имя Владимира Бертова широко известно в петербургских СМИ. Владимир сотрудничал со многими изданиями, был из тех, кого в медиа-среде называют фотографами-универсалами.

Пронзительные снимки природы, светлые портреты, живая репортажная съемка. Владимиру удавалось все.

В феврале в клубе "Выборгская сторона" прошла выставка Владимира Бертова, посвященная защитникам Отечества. Армию Владимир снимал многие годы. В кадр попадали учения, парады, быт бойцов. Получился настоящий исторический срез.

Несмотря на многочисленные профессиональные награды, Владимир не задирал нос и к каждой съемке подходил, как к особому заданию. В последний раз в редакции "Российской газеты" Владимир снимал интервью с Татьяной Булановой. Это было в начале весны. Было видно, что он болен, но Владимир на все вопросы только улыбался и отвечал: все будет хорошо.

Вчера Владимира Бертова не стало.

Журналисты "Российской газеты" приносят свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям Володи Бертова. Светлая ему память.

Анжелика Гурская, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты":

- Для нас Володя был эталоном надежности и профессионализма, с ним всегда - как за каменной стеной. И если говорить про незаменимых людей, то это про него. Он умел дружить и с коллегами, и с людьми, которых снимал. С ним даже самые капризные звезды были, как шелковые, дорожили его советами, терпеливо ждали, пока он отснимет нужный ракурс, и никогда не бывали разочарованы результатом. Даже на свою последнюю съемку Володя пришел, как всегда - с полным набором объективов и осветительной аппаратуры, хотя было видно - с каким трудом ему дается каждое движение. Мы слабо надеялись на чудо, но его не произошло. Светлая память тебе, Володя. Мои соболезнования супруге, родным и друзьям.