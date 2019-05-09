В Петербурге следователи проверят семью девочки, живущей среди крыс

Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал проверку семьи 8-летней девочки с улицы Карпинского, в квартире которой обнаружилось около сотни крыс.

Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, в ходе проверки сотрудники ведомства выяснят условия, в которых жила девочка и выяснят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне стало известно о том, что из квартиры по улице Карпинского госпитализировали 8-летнюю девочку. В принципе, школьница здорова, но серьезные вопросы вызывают бытовые условия, в которых оказалась юная петербурженка.

В двухкомнатной квартире, где девочка живет вместе с мамой и бабушкой, находится около сотни декоративных крыс. Как следствие, в квартире стоит неприятный запах, на полу - шерсть, экскременты.

Плюс ко всему, квартира захламлена. В аппарате уполномоченного по правам ребенка говорят, что девочка в квартиру в ближайшее время не вернется. Школьницу временно поместят в социальный центр. А мама и бабушка должны за этот период привести жилье в порядок.

Об изъятии ребенка из семьи речи пока не идет. Более того, ранее семья не состояла на учете. О том, что в квартире происходит что-то странное, догадывались только соседи.