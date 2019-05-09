МВД Севастополя начало поиски разрушителей мемориала в Орловке

Полиция Севастополя начала проверку по факту акта вандализма на памятнике воинам Великой Отечественной войны в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Неизвестные ночью разбили две новые мемориальные гранитные плиты с фамилиями местных жителей - советских воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, уроженцев Орловки.

- Полиция сейчас предпринимает меры для установления причастных к совершению этого правонарушения, - сообщили в МВД.

Памятник советским солдатам в Орловке с надписью "Героям вечная слава" был установлен в годы СССР, на нем до недавнего времени были выбиты фамилии шести участников войны. А 6 мая местная крымскотатарская община дополнила его фамилиями еще 64 воинов.

- Много сил было потрачено на изготовление и установку памятника, - отмечает член Общественной палаты Севастополя Энвер Мамутдинов. - Очень надеемся, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание. Все равно плиты будут установлены заново. Вечная память защитникам родины!

Следует отметить, что накануне 74-й годовщины Победы в другом севастопольском поселке - Кача - был открыт памятник легендарному летчику Амет-Хану Султану. Бюст установлен в рамках проекта "Аллея российской славы" по проекту заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Салавата Щербакова. С инициативой установки памятника в сентябре 2018 года выступила крымскотатарская община. Дважды Герой Советского Союза (1943 и 1945), прославленный летчик Амет-Хан Султан в годы войны лично сбил 30, а в групповых боях 19 вражеских самолетов.