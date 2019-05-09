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09.05.2019 14:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани Парад Победы собрал около 200 тысяч человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На Кубани Парад Победы и состоявшаяся затем акция "Бессмертный полк" собрала во всех городах региона, по предварительным данным, в общей сложности около 200 тысяч человек. Об этом сообщили источники в администрации Краснодарского края.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, состоялись во всех крупных городах региона: Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Туапсе, Кореновске, Курганинске, Армавире, Горячем Ключе, Ейске, Крымске, Гулькевичах, Анапе, Славянске-на-Кубани, Лабинске, сообщили в пресс-службе администрации края.

В Краснодаре Парад Победы прошел на Главной городской площади, в нем приняли участие 40 парадных расчетов - больше двух тысяч человек и 23 машины новейшей боевой техники, в том числе ракетные комплексы "Искандер", бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", переносной зенитный комплекс "Игла". По площади также проехала техника времен Великой Отечественной войны. Парад собрал, по предварительным подсчетам, около 20 тысяч краснодарцев и гостей города.

После этого по улицам краевой столицы прошли участники акции "Бессмертный полк". По предварительным данным, в Краснодаре мероприятие собрало порядка 40 тысяч человек, несмотря на прохладную и ветреную погоду.

Также в Краснодаре состоялась акция "Рекорд Победы" - в рамках нее горожане должны отжаться 27 тысяч 28 раз - по числу дней, прошедших с момента Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие люди разных возрастов и физической подготовки. Каждый из них отжимался столько, сколько мог, а все результаты суммировались.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В городе-герое Новороссийске в параде приняли участие более тысячи морских офицеров и курсантов, военнослужащих разных подразделений, казаков. Также по улицам города проехало 28 машин новейшей военной техники. После парада в городе также состоялась акция "Бессмертный полк", собравшая несколько тысяч человек.

В Анапе накануне вечером, 8 мая, состоялось красочное факельное шествие в честь Дня Победы, в котором приняли участие несколько сотен человек. Участники шествия прошли от сквера Боевой славы до морского порта, где возложили венки и почтили минутой молчания память солдат Великой Отечественной войны.

Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край День Победы
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