Новый прицел "Гефест" сделает неуправляемые авиабомбы высокоточными

В военном технополисе "Эра" ведутся работы по модернизации авиационного прицельного комплекса СВП-24 "Гефест". Разработка позволит повысить точность бомбометания и применения неуправляемых боеприпасов.

Как ранее заявил ТАСС председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, обычные авиабомбы с модернизированным прицельным комплексом достигнут показателей точности корректируемых боеприпасов.

Повысить точность прицельного комплекса СВП-24 планируется за счет совершенствования программного обеспечения и интеграцией его с датчиками погоды на борту самолета. Полученные в режиме реального времени данные позволят в автоматическом режиме вводить нужные параметры для применения боеприпаса.

Во многом точность поражения цели также зависит от точности сигнала спутниковых навигационных систем. "Гефест" за счет анализа данных ГЛОНАСС о взаимном расположении бомбардировщика и цели, учета величины атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра, скорости полета и ряда других факторов рассчитывает курс, скорость и высоту сброса авиабомб. После чего бомбометание осуществляется в автоматическом режиме.

В Сирии СВП-24 "Гефест" применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и бомбардировщики Су-24М.