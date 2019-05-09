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09.05.2019,  
12:48
Текст:  Николай Грищенко

Новый прицел "Гефест" сделает неуправляемые авиабомбы высокоточными

В военном технополисе "Эра" ведутся работы по модернизации авиационного прицельного комплекса СВП-24 "Гефест". Разработка позволит повысить точность бомбометания и применения неуправляемых боеприпасов.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Как ранее заявил ТАСС председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, обычные авиабомбы с модернизированным прицельным комплексом достигнут показателей точности корректируемых боеприпасов.

Повысить точность прицельного комплекса СВП-24 планируется за счет совершенствования программного обеспечения и интеграцией его с датчиками погоды на борту самолета. Полученные в режиме реального времени данные позволят в автоматическом режиме вводить нужные параметры для применения боеприпаса.

Во многом точность поражения цели также зависит от точности сигнала спутниковых навигационных систем. "Гефест" за счет анализа данных ГЛОНАСС о взаимном расположении бомбардировщика и цели, учета величины атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра, скорости полета и ряда других факторов рассчитывает курс, скорость и высоту сброса авиабомб. После чего бомбометание осуществляется в автоматическом режиме.

В Сирии СВП-24 "Гефест" применяли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и бомбардировщики Су-24М.

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