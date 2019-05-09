Спасатели подняли Знамена Победы на горные вершины Крыма

Крымские спасатели 9 мая водрузили Знамена Победы на вершину горы Ай-Петри и на вершину горы Чуфут-Кале. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Традиция подъема красного знамени на Ай-Петри зародилась в годы Великой Отечественной войны.

- Партизаны однажды подняли флаг на так называемые зубцы Ай-Петри, - рассказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда Юрий Павлов. - Фашисты не могли его снять и просто расстреливали флаг из оружия. Так и родилась традиция - в День Победы ежегодно водружать "Знамя Победы".

Спасатели Контрольно-спасательной службы Крыма (КСС) еще при Украине многие годы 9 мая, ровно в 10 часов, закрепляли флаг на зубцах Ай-Петринской яйлы, на высоте 1234 метра. А после возвращения Крыма в состав РФ эту традицию продолжили спасатели "Крым-спас".

Вот и сегодня восемь спасателей, имеющих альпинистские навыки, с помощью специального снаряжения подняли над полуостровом красное знамя Победы.

Такую же акцию провели спасатели Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда - они водрузили красное знамя на вершину горы Чуфут-Кале и почтили минутой молчания павших защитников Родины в Великой Отечественной войне.

- Такими акциями спасатели выражают свою гордость и отдают почести людям, которые приближали Великую Победу,- говорит министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Этот праздник для нас навсегда останется символом мужества и силы духа нашего народа.

Напомним, в торжественных мероприятиях в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Симферополе приняли участие 54 тысячи человек, а в Республике Крым 114 тысяч.