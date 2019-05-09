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09.05.2019 14:39
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В Симферополе в "Бессмертном полку" прошли 47 тысяч человек

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе в шествии "Бессмертного полка" поучаствовали 47 тысяч человек, а в целом в Крыму - 83 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым.

Шествие колонны крымчан с фотографиями родственников, погибших защитников Родины, началось под музыку военных лет и патриотические песни на площади Ленина. Многие помимо портретов несли в руках цветы и флаги СССР и России. Попутно люди старались подарить цветы пришедшим на парад ветеранам войны. Многие не сдерживали слез.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Шествие завершилось на могиле Неизвестного солдата в парке имени Юрия Гагарина, где симферопольцы возложили цветы.

В колонне "Бессмертного полка" прошли и представители власти - глава РК Сергей Аксенов, спикер Госсовета РК Владимир Константинов, депутаты парламента и Госдумы от Крыма, министры крымского правительства, глава администрации Симферополя Наталья Маленко и другие. Глава Крыма принес фотографии своих героических предков - танкиста Петровича Аксенова и пехотинца Семена Ивановича Пелихатого.

- Удивительное и радостное ощущение единства! - заметил Аксенов. - Помню, несколько лет назад, на заре "Бессмертного полка", кто-то из публицистов написал, что вместе с портретами отцов, дедов и прадедов "люди подняли к небу все самое лучшее в себе". По-моему, очень верно замечено. Шествие "однополчан" - это порыв самых лучших, самых высоких чувств сквозь повседневную суету в чистое небо Победы. Это и есть правда о России. Правда, в которой Бог.

Фото: Андрей Станкевич/ РГ
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Как уточнил Аксенов, его дед со стороны отца, Николай Петрович Аксенов, участвовал в боях под Орджоникидзе осенью 1942 года, под Львовом летом 1944-го в составе Четвертой танковой армии, в Висло-Одерской наступательной операции. 9 мая дед встретил в Праге. Второй дед - Семен Иванович Пелихатый - получил тяжелое ранение в 1945 году, в ходе Висло-Одерской операции.

Ему оторвало ногу, - рассказал глава Крыма. - Повоевать дед успел всего пару месяцев. Его отправили в военный госпиталь в Уфу, там он встретил мою бабушку - Татьяну Сергеевну. Семен Иванович был награжден Орденом Отечественной войны.

Всего в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в  Симферополе приняли участие 54 тысячи человек, в Республике Крым - 114 тысяч.

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