В Севастополе на параде Победы прошла восстановленная военная техника

В Севастополе прошел военный парад, посвященный 74-летию Великой Победы и 75-летию освобождения полуострова. Ему предшествовало возложение венков к Вечному огню на главной площади города.

Для ветеранов были приготовлены трибуны с сидячими местами.

- Глубокий поклон и слова благодарности участникам Великой Отечественной войны, тем, кто сегодня с нами, - пожелала участникам парада председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. - Вечная слава тем, кто остался на полях сражений, кто ушел из жизни уже после войны, подарив нам победу. Мы очень хотим, чтобы Севастополь - город победитель, всегда был таковым, центром патриотического воспитания.

По улице Ленина прошло торжественное шествие всех соединений Севастопольского гарнизона, сотрудников МЧС, Росгвардии, юнармейцев, кадетов, нахимовцев, курсантов Черноморского ВВМУ имени П.С. Нахимова.

Командовал парадом полковник Игорь Сварковский, а принимал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев. В параде приняли участие 70 единиц боевой техники береговых войск и армейского корпуса Черноморского флота, а также образцы вооружения армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа - это бронемашины, ракетные комплексы "Бастион", "Минерал", "Монолит", боевые машины "Град", "Град-М", зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и С-300.

Возглавила механизированную колонну легендарная "Катюша", за ней своим ходом прошли танки. Т-34 принимал участие в Параде и в прошлом году, а ИС-2 и самоходная установка СУ-76 восстановлены к 9 мая нынешнего года. И в этом, конечно, бесспорная заслуга начальника автобронетанковой техники ЧФ полковника Александра Бабушкина. Машины являются частью открытой экспозиции Мемориального комплекса "Сапун-гора" Севастопольского военно-исторического музея заповедника.

Впервые в этом году на военной технике проехали девушки-контрактницы. Они управляют новейшими бронемашинами "Рысь". Прошла и ретро-техника: мотоциклы, "Виллисы", "Победы". Небольшой и короткий дождь ничуть не повлиял на праздничное настроение черноморцев и горожан, гостей города.

Шествие по главным улицам города продолжила полноводная река "Бессмертного полка". Сегодня же на площади Сурова активисты развернули самую большую в России Георгиевскую ленту площадью более 2000 квадратных метров шириной метров, длиной 300 и весом более 100 килограммов. Два дня назад ее разворачивали в Москве, а потом отправили в Севастополь, который в эти дни празднует еще и 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.