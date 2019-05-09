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09.05.2019 12:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Симферополе на параде Победы показали 40 единиц военной техники

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе военный парад в честь 74-й годовщины Великой Победы и 75-летия освобождения Крыма от фашистов начался с торжественного приема ветеранов руководством республики.

Фото: Андрей Станкевич/ РГ
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Рядом с трибунами на площади Ленина для участников сражений, которые смогли стать зрителями парада, накрыли праздничные столы. Также была развернута выставка военной техники, которую буквально облепили дети. Здесь же установлен арт-объект "Стена памяти ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" с фотографиями крымчан - Героев Советского Союза, кавалеров Орденов Славы и медалей за Отвагу.

В 10 часов по улице Кирова двинулись 10 парадных батальонов и 30 парадных рот Симферопольского гарнизона, а после них - и механизированная колонна военной техники. Горожане с Георгиевскими ленточками, значками и другими праздничными атрибутами заранее занимали места вдоль ограждений, чтобы увидеть образцы современного российского вооружения. Это береговой ракетный комплекс "Бастион", мобильные комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки ПВО С-400, ЗРК "Панцирь", реактивные системы залпового огня "Град-М", бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр" - всего 40 единиц грозной техники.

После прохождения колонны на светодиодном экране, установленном на площади Ленина, началась трансляция с Красной площади Москвы поздравления президента РФ Владимира Путина. К словам главы государства присоединились и руководители Крыма - Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Они отметили в своих выступления, что благодаря возвращению Крыма в состав РФ крымчане сегодня могут чтить память своих героических предков и отмечать День Победы так, как считают нужным.

- Десятки населенных пунктов нашего полуострова, сотни улиц носят имена победителей, - сказал глава РК Сергей Акенов. - Память о Победе - нравственный ориентир для всех нас, великий урок мужества и любви к Родине. В дни Крымской весны крымчане показали всему миру, что они усвоили этот урок.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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После этого началось шествие "Бессмертного полка" от площади Ленина по проспекту Кирова к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в Гагаринском парке. В этом году в акции участвуют несколько десятков тысяч человек.

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сегодня идут по всему городу: на 18 часов запланирован праздничный концерт на площади им В.И.Ленина, а на 22 часа - праздничный фейерверк.

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