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09.05.2019 23:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде прошло масштабное световое шоу на Мамаевом кургане

Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС
Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС

В Волгограде в завершение праздничных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась масштабная патриотическая акция "Свет Великой Победы". В рамках акции прошло световое шоу, окрасившее скульптуру "Родина-мать зовет" в цвета российского флага.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Сталинградская битва", подобная акция проходит на Мамаевом кургане с 2016 года и ежегодно собирает десятки тысяч зрителей. 14 проекторов выводят на 85-метровый памятник различные изображения и видеоинсталляции под музыку. В этом году акция проходила по вечерам 8 и 9 мая. В инсталляции, завершающей празднование Дня Победы, на скульптуру проецировались взрывы бомб и снарядов, монумент "одевался" в багряный и золотистый цвет, на нем появлялись изображения серпа и молота, звезд, а под конец "Родина-мать" окрасилась цветами российского триколора.

Световая проекция на монумент "Родина-мать". Фото: Рогулин Дмитрий/ТАСС

Как сообщили в пресс-службе комплекса, акция традиционно привлекла большое количество волгоградцев и гостей города-героя. Также особой популярностью у горожан пользуется другое мультимедийное представление - экспозиция "Пароль Победы - Сталинград", открытая накануне в музее "Память". Там с помощью проекционно-голографической инсталляции каждый желающий сможет увидеть сцену пленения генерал-фельдмаршала Паулюса, командовавшего 6 немецкой полевой армией, окруженной и разбитой под Сталинградом в начале 1943 года.

Кроме того, днем на Мамаевом кургане впервые прошла акция "Голос Сталинграда", в рамках которой в память о защитниках города был произведен пушечный залп.

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