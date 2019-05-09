На Урале празднование Дня Победы украсил авиапарад

Капризная уральская погода не помешала проведению авиашоу в честь Дня Победы. Вслед за военным парадом в Екатеринбурге уральцы смогли увидеть ретро-парад боевой техники в Верхней Пышме, где главным событием стало выступление авиагруппы "Русь".

Сегодня в Верхней Пышме можно было увидеть трехбашенный советский танк Т-28, колесно-гусеничный быстроходный танк БТ-7, легкие танки Т-60 и Т-70. Впервые на суд уральцев была представлена уникальная самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 и американский грузовик "студебеккер", поставлявшийся в СССР по ленд-лизу. Большой интерес вызвали бронеавтомобили, транспортные тракторы с пушками и водоплавающие машины-амфибии.

На реактивных самолетах Л-39 "Альбатрос" летчики показали фигуры высшего пилотажа - знаменитую "Петлю Нестерова", "Тюльпан", "Колокол" и некоторые другие. В авиашоу было задействовано пять учебно-боевых самолетов, которые сегодня используются в военно-космических силах РФ для обучения курсантов.

В главном военном параде в Екатеринбурге, по данным ЦВО, приняли участие более двух тысяч военнослужащих и около сотни боевых машин. Здесь впервые показали зрителям "сирийскую коробку", успешно зарекомендовавшую себя во время решения боевых задач в республике Сирия: бронеавтомобили "Тигр", мотовездеходы, пикапы "УАЗ" с минометами и крупнокалиберными пулеметами. За ними прошли "Уралы" с 23-миллиметровыми зенитными установками. Часть техники была окрашена в песочный камуфляж.

В параде также приняли участие бронеавтомобили "Рысь", боевые машины пехоты (БМП-3), самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК", танки Т-72Б3, реактивные установки "Град" и другая боевая техника. А сразу после парада состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка". По предварительным данным, с портретами родственников-фронтовиков на улицы Екатеринбурга вышли более 150 тысяч горожан. Среди них были и представители коллектива уральского филиала редакции "Российской газеты".