С эвакуированного курганского поселка сняли угрозу пожара

Для защиты поселка Иковка в Курганской области на полыхающий в радиусе четырехкилометровой зоны природный пожар сброшено 240 тонн воды. Угроза перехода огня на населенный пункт снята, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

- С пожаром боролись с воздуха силами самолетов амфибия БЕ-200 ЧС, ИЛ-76 и вертолета МИ-8, работал пожарный поезд, опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана, наземная группировка в составе более 300 человек и около 100 единиц техники, - пояснили в чрезвычайном ведомстве.

Открытого пламени в поселке не видно, но продолжается сильное задымление, сообщил руководитель Кетовского района Владимир Архипов.

- Есть небольшие очаги, ситуация будет зависеть от погоды, - написал глава на своей странице в соцсетях. - К нам должна прийти дополнительная поддержка с воздуха.

Напомним, вчера лесной пожар подошел слишком близко к Иковке, что находится в 30 километрах от Кургана. Из поселка эвакуировали 1831 человека. Большинство остановились у родственников, кого-то поселили в пунктах временного пребывания, детей разместили в загородных лагерях. Всех обеспечили горячим питанием и всем необходимым.

Исправительную колонию, которая находится в поселке, эвакуировать не стали. В пресс-службе регионального УФСИН пояснили, что в этом не было необходимости, так как были предприняты исчерпывающие меры пожарной безопасности.

Сейчас угроза населенному пункту снята, но борьба с пожаром продолжается. Для полной его ликвидации будет работать авиация и наземная группировка, межведомственный оперативный штаб.

Лесные пожары в Курганской области бушуют с начала мая. Практически полностью уничтожена огнем деревня Ордина, один человек погиб. По прогнозам синоптиков, жаркая и ветреная погода будет стоять в регионе до 12 мая.