Новости

Погибшую в 1942 году подлодку Щ-302 впервые показали на видео 12:04
В Минпромторге прокомментировали отказ от пластиковых пакетов и посуды 11:54
ЦОДД рекомендовал москвичам в День Победы пересесть на метро 11:49
В Петербурге следователи проверят семью девочки, живущей среди крыс 11:37
В Иркутской водитель сбил пять человек, перепутав педали 11:32
В России стартовали "Поезда Победы" 11:30
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе 11:28
В Петербурге скончался фотокорреспондент "РГ" Владимир Бертов 11:23
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили 11:16
На Дворцовой площади Петербурга прошел Парад Победы 11:13
С эвакуированного курганского поселка сняли угрозу пожара 11:11
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников 11:11
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США 11:11
Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости 10:59
Сборная России по хоккею прибыла в Словакию на чемпионат мира 10:45
В Казани чиновники стали питаться в школьных столовых на 69 рублей 10:30
МИД: Россия и Сирия продолжат борьбу с террористами в Идлибе 10:27
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка" 10:18
На Алтае спасатели нашли тело четвертого погибшего под лавиной туриста 10:18
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы 10:08
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади 09:40
Последний ветеран 354-й дивизии приехал в Москву почтить земляков (видео) 09:33
Два президента Киргизии приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 09:31
В Петербурге появится сквер в память о Полярных конвоях 09:15
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С эвакуированного курганского поселка сняли угрозу пожара

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Для защиты поселка Иковка в Курганской области на полыхающий в радиусе четырехкилометровой зоны природный пожар сброшено 240 тонн воды. Угроза перехода огня на населенный пункт снята, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

Фото: Пресс-служба МЧС по Курганской области
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

- С пожаром боролись с воздуха силами самолетов амфибия БЕ-200 ЧС, ИЛ-76 и вертолета МИ-8, работал пожарный поезд, опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана, наземная группировка в составе более 300 человек и около 100 единиц техники, - пояснили в чрезвычайном ведомстве.

Открытого пламени в поселке не видно, но продолжается сильное задымление, сообщил руководитель Кетовского района Владимир Архипов.

- Есть небольшие очаги, ситуация будет зависеть от погоды, - написал глава на своей странице в соцсетях. - К нам должна прийти дополнительная поддержка с воздуха.

Напомним, вчера лесной пожар подошел слишком близко к Иковке, что находится в 30 километрах от Кургана. Из поселка эвакуировали 1831 человека. Большинство остановились у родственников, кого-то поселили в пунктах временного пребывания, детей разместили в загородных лагерях. Всех обеспечили горячим питанием и всем необходимым.

Исправительную колонию, которая находится в поселке, эвакуировать не стали. В пресс-службе регионального УФСИН пояснили, что в этом не было необходимости, так как были предприняты исчерпывающие меры пожарной безопасности.

Сейчас угроза населенному пункту снята, но борьба с пожаром продолжается. Для полной его ликвидации будет работать авиация и наземная группировка, межведомственный оперативный штаб.

Лесные пожары в Курганской области бушуют с начала мая. Практически полностью уничтожена огнем деревня Ордина, один человек погиб. По прогнозам синоптиков, жаркая и ветреная погода будет стоять в регионе до 12 мая.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"
"Ку-ку, мой маленький": опубликовано видео перехвата беспилотника США
США обвинили Китай в срыве торговой сделки