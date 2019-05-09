В Югре накануне Дня Победы проверили, как живет каждый ветеран

Новости

На Алтае найдено тело четвертого погибшего туриста 11:18
В Казани чиновники стали питаться в школьных столовых на 69 рублей 10:30
МИД: Россия и Сирия продолжат борьбу с террористами в Идлибе 10:27
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка" 10:18
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы 10:08
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади 09:40
Последний ветеран 354-й дивизии приехал в Москву почтить земляков (видео) 09:33
Два президента Киргизии приняли участие в шествии "Бессмертного полка" 09:31
В Петербурге появится сквер в память о Полярных конвоях 09:15
Приморский силач Иван Савкин отбуксировал 18-тонный трактор 09:10
В Любляне прошла церемония Памяти в честь Дня Победы 08:52
В Бурятии обнаружено тело федерального судьи 08:32
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету 07:56
В ряды "Бессмертного полка" встали сотни тысяч дальневосточников 07:27
В команде Зеленского сравнили с кнутом закон об украинском языке 07:24
В Венесуэле задержан первый вице-спикер Национальной ассамблеи 06:44
Во Владивостоке во время парада впервые прозвучал артиллерийский салют 06:43
В престижном районе Лос-Анджелеса изъято более тысячи единиц оружия 06:22
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от доллара 05:59
Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии 05:21
США обвинили Китай в срыве торговой сделки 04:43
Трамп заявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне НАТО 04:19
Четыре ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в Нью-Йорке 03:45
В Болгарии начались учения ВВС стран НАТО 03:25
В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США 02:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
09.05.2019 10:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре накануне Дня Победы проверили, как живет каждый ветеран

Текст: Елена Панова
В Югре сегодня живет больше двух тысяч ветеранов, в том числе инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы, узники концлагерей и гетто, созданных фашистами в годы Второй мировой войны.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

- Забота об этих людях - одна из главных задач государства, - отметила губернатор региона Наталья Комарова. - Мы должны знать каждого из ветеранов лично и помочь, если он нуждается в помощи.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Произведения первой хантыйской поэтессы выпустят на двух языках

В течение двух месяцев в Югре проходил рейд "Как живешь, ветеран?". Сотрудники социальных служб, врачи, общественники тщательно обследовали условия, в которых живет каждый ветеран округа. Кому-то необходимо помочь с дорогостоящими лекарствами, кому-то отремонтировать квартиру или дом, а кому-то нужно заменить устаревшую бутовую технику - проблемы каждого власти не просто поставили на особый контроль, их уже оперативно решают.

По расчетам, проведенным по итогам рейда "Как живешь, ветеран?", средний размер выплаты нуждающимся составляет 110 тысяч рублей. При этом общий объем средств, необходимых на проведение ремонта в домах и надворных постройках - 92,4 миллиона рублей.

Отметим, в Югре действует региональный закон, на основании которого ветеранам Великой Отечественной предоставляются возможности господдержки по улучшению жилищных, социально-бытовых условий, обеспечению лекарствами.

В ходе рейда выяснилось, что 18 ветеранов и вдов нуждаются в социальных услугах на дому. В результате все они были обеспечены необходимым уходом. Сейчас в стационарах социального обслуживания проживают 52 ветерана, в том числе пять человек в пансионатах "Резиденция для пожилых". Сегодня в Югре нет очереди ветеранов на получение социальных услуг.

Как сообщила заместитель директора департамента строительства Югры Галина Коновалова, десять человек, из них два участника Великой Отечественной войны, еще нуждаются в улучшении жилищных условий.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры подписала стратегически важный для науки документ

- Все ветераны будут обеспечены жильем в этом году, - подчеркнула она. - Два участника Великой Отечественной войны уже заключили сделки по приобретению жилья в собственность, договоры купли-продажи находятся на регистрации в Росреестре.

Отметим, единовременная выплата от 100 до 200 тысяч рублей предоставлена в Югре 2724 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму свыше 350 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе ведется постоянный мониторинг здоровья ветеранов. Каждый месяц проводится их диспансерное обследование, в том числе на дому. Организована работа мультидисциплинарных бригад, которые обслуживают ветеранов, а также членов их семей, нуждающихся в патронаже медицинскими и социальными работниками, обучают их навыкам пользования техническими средствами реабилитации и ухода. Одиноким ветеранам, которым сложно передвигаться самостоятельно, лекарства доставляют на дом.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День Победы
Путин направил поздравления с Днем Победы
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"
В ряды "Бессмертного полка" встали сотни тысяч дальневосточников
США обвинили Китай в срыве торговой сделки