В Югре накануне Дня Победы проверили, как живет каждый ветеран

В Югре сегодня живет больше двух тысяч ветеранов, в том числе инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы, узники концлагерей и гетто, созданных фашистами в годы Второй мировой войны.

- Забота об этих людях - одна из главных задач государства, - отметила губернатор региона Наталья Комарова. - Мы должны знать каждого из ветеранов лично и помочь, если он нуждается в помощи.

В течение двух месяцев в Югре проходил рейд "Как живешь, ветеран?". Сотрудники социальных служб, врачи, общественники тщательно обследовали условия, в которых живет каждый ветеран округа. Кому-то необходимо помочь с дорогостоящими лекарствами, кому-то отремонтировать квартиру или дом, а кому-то нужно заменить устаревшую бутовую технику - проблемы каждого власти не просто поставили на особый контроль, их уже оперативно решают.

По расчетам, проведенным по итогам рейда "Как живешь, ветеран?", средний размер выплаты нуждающимся составляет 110 тысяч рублей. При этом общий объем средств, необходимых на проведение ремонта в домах и надворных постройках - 92,4 миллиона рублей.

Отметим, в Югре действует региональный закон, на основании которого ветеранам Великой Отечественной предоставляются возможности господдержки по улучшению жилищных, социально-бытовых условий, обеспечению лекарствами.

В ходе рейда выяснилось, что 18 ветеранов и вдов нуждаются в социальных услугах на дому. В результате все они были обеспечены необходимым уходом. Сейчас в стационарах социального обслуживания проживают 52 ветерана, в том числе пять человек в пансионатах "Резиденция для пожилых". Сегодня в Югре нет очереди ветеранов на получение социальных услуг.

Как сообщила заместитель директора департамента строительства Югры Галина Коновалова, десять человек, из них два участника Великой Отечественной войны, еще нуждаются в улучшении жилищных условий.

- Все ветераны будут обеспечены жильем в этом году, - подчеркнула она. - Два участника Великой Отечественной войны уже заключили сделки по приобретению жилья в собственность, договоры купли-продажи находятся на регистрации в Росреестре.

Отметим, единовременная выплата от 100 до 200 тысяч рублей предоставлена в Югре 2724 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму свыше 350 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе ведется постоянный мониторинг здоровья ветеранов. Каждый месяц проводится их диспансерное обследование, в том числе на дому. Организована работа мультидисциплинарных бригад, которые обслуживают ветеранов, а также членов их семей, нуждающихся в патронаже медицинскими и социальными работниками, обучают их навыкам пользования техническими средствами реабилитации и ухода. Одиноким ветеранам, которым сложно передвигаться самостоятельно, лекарства доставляют на дом.