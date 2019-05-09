Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Роспотребнадзор рассказал гражданам пожилого возраста, как защитится от действий мошенников. Рекомендации размещены на сайте службы.

Мошенники чаще всего приходят в квартиры пенсионеров под видом сотрудников госслужб. Также часто двери в квартиры пенсионеров оказываются открыты для них, если они приходят с сообщениями о надбавках к пенсиям, перерасчете квартплаты и с другими выгодными предложениями. По квартирам мошенники ходят и с предложениями о продаже товаров.

В Роспотребнадзоре советуют перепроверять, отправляла ли та или иная служба к вам своих сотрудников, для этого следует позвонить в службу напрямую. К примеру, в газовую, в ПФР и любую другую, сотрудниками которой представляются пришедшие в дом люди.

Если пенсионер почувствовал потенциальную опасность, в Роспотребнадзоре советуют немедленно вызывать полицию. И ничего не покупать на дому. Или, по крайней мере, не делать этого не посоветовавшись с близкими.

Также Роспотребнадзор рекомендует внимательно относится к персональным данным. Не передавать незнакомым людям свой паспорт и данные банковских карт.